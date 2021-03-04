Galatasaray için çok ciddi bir kayıp. Günlerdir futbol kamuoyunda yapılan yorumlarda, 'Küme düşme ihtimali çok yüksek olan Ankaragücü'nü Galatasaray rahat yenecek' diyen herkes şu anda puan hesabı yapıyor. Kimse hakem falan demesin, ortaya konan rezil bir futbol var ve kimse Ankaragücü'nün haklı mücadelesini göz ardı etmesin.