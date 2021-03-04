Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Penaltı doğru kırmızı yanlış"
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Zirve yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, zorlu mücadeleye bugünkü köşesinde yer verdi. İşte Çakar'ın Ankaragücü - Galatasaray maçın değerlendirmesi...
Galatasaray için çok ciddi bir kayıp. Günlerdir futbol kamuoyunda yapılan yorumlarda, 'Küme düşme ihtimali çok yüksek olan Ankaragücü'nü Galatasaray rahat yenecek' diyen herkes şu anda puan hesabı yapıyor. Kimse hakem falan demesin, ortaya konan rezil bir futbol var ve kimse Ankaragücü'nün haklı mücadelesini göz ardı etmesin.
Adamlar ligin dibinde adeta can çekişiyor. Bakıyoruz, Galatasaray açısından yakalanan pozisyon yok, girilen pozisyon yok, sadece ortaya konan yalandan bir futbol var. Kimin ne yaptığı belli değil. Yine bakıyoruz, 'hakem' diyorlar, penaltı doğru. Arda Turan'ın oralara girmesi manasız.
Ama sonuçta şampiyonluk yolunda kaybedilen çok önemli bir 3 puan var. Üstelik Ankaragücü gibi mütevazı bir takıma karşı. Bunun hesabını sevgili Fatih hoca vermeli. Böylesine bir mağlubiyet şampiyonluk yolunda hesapta olmayan ağır bir darbe demektir.
Gelelim hakem Halil Umut Meler'e... Penaltı kararı belki tartışılabilir ama bana göre kimse 'Neden verdin' diyemez. Ceza alanı içinde Arda'nın ayağından geliyor, kol açık. Bunu kabul ettik ama kırmızı karta kesinlikle iştirak etmiyorum.
Mostafa Mohamed'in amacı adamı sakatlayıp kafasını gözünü yarmak değil. Doğru karar sarı olmalıydı. Haa! Mohamed atılmasıydı Galatasaray kazanır mıydı, o da çok zor. Bence Galatasaray ve Fatih Terim kendi iğnesini kendine batırmalı.
Herkes Beşiktaş'a çalıştı. Şu anda Beşiktaş 3 puan ileride gibi görünüyor. Böyle mağlubiyetler Galatasaray için şampiyonluk yarışında çok önemli bir yaradır.
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