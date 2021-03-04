04 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Penaltı doğru kırmızı yanlış"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Zirve yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, zorlu mücadeleye bugünkü köşesinde yer verdi. İşte Çakar'ın Ankaragücü - Galatasaray maçın değerlendirmesi...

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi! Penaltı doğru kırmızı yanlış
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

için çok ciddi bir kayıp. Günlerdir futbol kamuoyunda yapılan yorumlarda, 'Küme düşme ihtimali çok yüksek olan 'nü Galatasaray rahat yenecek' diyen herkes şu anda puan hesabı yapıyor. Kimse hakem falan demesin, ortaya konan rezil bir futbol var ve kimse Ankaragücü'nün haklı mücadelesini göz ardı etmesin.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi! Penaltı doğru kırmızı yanlış

Adamlar ligin dibinde adeta can çekişiyor. Bakıyoruz, açısından yakalanan pozisyon yok, girilen pozisyon yok, sadece ortaya konan yalandan bir futbol var. Kimin ne yaptığı belli değil. Yine bakıyoruz, 'hakem' diyorlar, penaltı doğru. 'ın oralara girmesi manasız.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi! Penaltı doğru kırmızı yanlış

Ama sonuçta şampiyonluk yolunda kaybedilen çok önemli bir 3 puan var. Üstelik gibi mütevazı bir takıma karşı. Bunun hesabını sevgili vermeli. Böylesine bir mağlubiyet şampiyonluk yolunda hesapta olmayan ağır bir darbe demektir.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi! Penaltı doğru kırmızı yanlış

Gelelim hakem 'e... Penaltı kararı belki tartışılabilir ama bana göre kimse 'Neden verdin' diyemez. Ceza alanı içinde Arda'nın ayağından geliyor, kol açık. Bunu kabul ettik ama kırmızı karta kesinlikle iştirak etmiyorum.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi! Penaltı doğru kırmızı yanlış

Mostafa Mohamed'in amacı adamı sakatlayıp kafasını gözünü yarmak değil. Doğru karar sarı olmalıydı. Haa! Mohamed atılmasıydı kazanır mıydı, o da çok zor. Bence Galatasaray ve kendi iğnesini kendine batırmalı.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi! Penaltı doğru kırmızı yanlış

Herkes 'a çalıştı. Şu anda Beşiktaş 3 puan ileride gibi görünüyor. Böyle mağlubiyetler için şampiyonluk yarışında çok önemli bir yaradır.

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