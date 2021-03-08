08 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! "Ağır yükü çekiyor ama..."

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşıalaşmayı da değerlendirirken, Onyekuru için flaş sözler kullandı. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! Ağır yükü çekiyor ama...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

ÖMER ÜRÜNDÜL - ONYEKURU İŞİ BİTİREMİYOR!

Fatih Terim, dün gece ilk 11'de Ankaragücü maçındaki takım tertibinden 6 oyuncuyu değiştirdi. iç sahadaki alışılmış tempolu başlangıcını yaptı. Linnes'in büyük hatası ile sürpriz bir erken skor dezavantajına düşüldü ancak kısa süre içinde Falcao'nun kaliteli golü ile muhtemel bir stres ortadan kalktı. Sonrasında ataklar sıklaştı, ofansif girişimlerin sonunu iyi getiremese de odak noktası idi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! Ağır yükü çekiyor ama...

Sonra Sivasspor uzun bir taç atışında Muslera ve defansın müşterek hatalarında tekrar skor avantajı yakaladı. İkinci devrede 'ın tempoyu yükselterek oyunu zorlayacağı beklenen bir durumdu. Öyle de oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! Ağır yükü çekiyor ama...

Yine ağır yükü çekiyor ama işi bitiremiyordu. Taylan kontratakları engellemede her zamanki gibi hazırkıta idi. Sonra Uğur'un neden olduğu bir penaltı ile skor dengelendi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! Ağır yükü çekiyor ama...

Bundan sonra galibiyet için Terim art arda hamleler yaptı. Yoğun baskıda Halil çok müsait bir pozisyonu kaçırdı. Ama maçın en ilginç anı uzatmanın son dakikasıydı. Öyle bir karambol oldu ki aynı pozisyonun içinde 4 kere golle burun buruna geldi ama olmadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! Ağır yükü çekiyor ama...

çok önemli iki puan kaybetti. Ben en çok Taylan'ı beğendim. Benim için en büyük sürpriz Falcao'dan hiç beklemediğim bir performans oldu. Çok güzel gol attı, başka pozisyonların da içindeydi. Bu kadar uzun aradan sonra gerçekten başarılıydı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! Ağır yükü çekiyor ama...

Sivasspor iyi mücadele etti. Ama ofansif açıdan çok yetersizdi. Zaten iki gol de sürpriz pozisyonlardan geldi. Kalecileri Ali Şaşal en iyileriydi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! Ağır yükü çekiyor ama...

Hakem Ali Şansalan ise beklediğim gibi baskı altında tüm takdir haklarını lehine kullandı. Gradel'in ikinci sarısı da hakikaten çok komikti. Sürpriz değil!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında flaş yorum! Fatih Terim'in hatası... Canlı yayında flaş yorum! "Fatih Terim'in hatası..."
G.Saray'a flaş eleştiri! Oyun planlarında eksiklikler var G.Saray'a flaş eleştiri! "Oyun planlarında eksiklikler var"
Toroğlu'ndan Marcao'ya flaş sözler! İttiği adam Nihat Özdemir Toroğlu'ndan Marcao'ya flaş sözler! "İttiği adam Nihat Özdemir"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ