Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! "Ağır yükü çekiyor ama..."
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşıalaşmayı da değerlendirirken, Onyekuru için flaş sözler kullandı. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
ÖMER ÜRÜNDÜL - ONYEKURU İŞİ BİTİREMİYOR!
Fatih Terim, dün gece ilk 11'de Ankaragücü maçındaki takım tertibinden 6 oyuncuyu değiştirdi. Galatasaray iç sahadaki alışılmış tempolu başlangıcını yaptı. Linnes'in büyük hatası ile sürpriz bir erken skor dezavantajına düşüldü ancak kısa süre içinde Falcao'nun kaliteli golü ile muhtemel bir stres ortadan kalktı. Sonrasında ataklar sıklaştı, ofansif girişimlerin sonunu iyi getiremese de odak noktası Onyekuru idi.
Sonra Sivasspor uzun bir taç atışında Muslera ve defansın müşterek hatalarında tekrar skor avantajı yakaladı. İkinci devrede Galatasaray'ın tempoyu yükselterek oyunu zorlayacağı beklenen bir durumdu. Öyle de oldu.
Yine Onyekuru ağır yükü çekiyor ama işi bitiremiyordu. Taylan kontratakları engellemede her zamanki gibi hazırkıta idi. Sonra Uğur'un neden olduğu bir penaltı ile skor dengelendi.
Bundan sonra galibiyet için Terim art arda hamleler yaptı. Yoğun baskıda Halil çok müsait bir pozisyonu kaçırdı. Ama maçın en ilginç anı uzatmanın son dakikasıydı. Öyle bir karambol oldu ki Galatasaray aynı pozisyonun içinde 4 kere golle burun buruna geldi ama olmadı.
Galatasaray çok önemli iki puan kaybetti. Ben en çok Taylan'ı beğendim. Benim için en büyük sürpriz Falcao'dan hiç beklemediğim bir performans oldu. Çok güzel gol attı, başka pozisyonların da içindeydi. Bu kadar uzun aradan sonra gerçekten başarılıydı.
Sivasspor iyi mücadele etti. Ama ofansif açıdan çok yetersizdi. Zaten iki gol de sürpriz pozisyonlardan geldi. Kalecileri Ali Şaşal en iyileriydi.
Hakem Ali Şansalan ise beklediğim gibi baskı altında tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Gradel'in ikinci sarısı da hakikaten çok komikti. Sürpriz değil!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig