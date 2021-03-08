Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Onyekuru için flaş sözler! "Ağır yükü çekiyor ama..."

Galatasaray çok önemli iki puan kaybetti. Ben en çok Taylan'ı beğendim. Benim için en büyük sürpriz Falcao'dan hiç beklemediğim bir performans oldu. Çok güzel gol attı, başka pozisyonların da içindeydi. Bu kadar uzun aradan sonra gerçekten başarılıydı.