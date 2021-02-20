20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Alanyaspor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Aslan Alanya'da kükredi!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

Spor Toto 'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'u 'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı ve liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 'in 26. haftasında ile Galatasaray, 'nda karşı karşıya geldi. Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan maçta sarı-kırmızılılar, rakibini 18. dakikada 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 7. yenilgisini alan ise 42 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, 27 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da BB Erzurumspor'u ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor ise aynı gün saat 13.30'da Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

Alanyaspor maçında Galatasaray'dan penaltı tepkisi!

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Muslera, , Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, , , Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, , Belhanda, , Donk, , Emre Akbaba, Ozornwafor yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi.

Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Alanyaspor maçında kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon

ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor'da, ligde son yapılan maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.

Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Marafona, , Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar 11'i ile çıktı.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Emmanouil Siopis, Damian Kadzior yer aldı.

Son yapılan Atakaş Hatayspor müsabakasına 11'de başlayan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı.

Alanyaspor-Galatasaray maçında direkler maça damga vurdu!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Efecan Karaca'dan Muslera itirafı! Ahtapot gibiydi Efecan Karaca'dan Muslera itirafı! "Ahtapot gibiydi"
Albayrak: Verilmeyen penaltı ve kırmızı karta rağmen kazandık Albayrak: Verilmeyen penaltı ve kırmızı karta rağmen kazandık
Fatih Terim'den olay sözler! Tuzağı bertaraf ettik Fatih Terim'den olay sözler! "Tuzağı bertaraf ettik"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör