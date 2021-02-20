Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı ve liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan maçta sarı-kırmızılılar, rakibini 18. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Alanyaspor ise 42 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, 27 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da BB Erzurumspor'u ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor ise aynı gün saat 13.30'da Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ozornwafor yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi.

Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu.

ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor'da, ligde son yapılan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.

Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar 11'i ile çıktı.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Emmanouil Siopis, Damian Kadzior yer aldı.

Son yapılan Atakaş Hatayspor müsabakasına 11'de başlayan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı.

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