20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Alanyaspor-Galatasaray maçında direkler maça damga vurdu!

Alanya'da maça direkler damga vurdu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında oynanan -Galatasaray maçının ilk yarısına her iki takımın direkten dönen topları damga vurdu. (GS spor haberleri)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleye iki takım da oldukça istekli başladı. Zorlu müsabakada iki takımın da üst üste girdiği pozisyonlarda direk gole izin vermedi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi , kaptığı topla ceza sahasına girdi ve ayak içi yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonun hemen ardından Alanyaspor da aynı şanssızlığı yaşadı. 'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşu 'nın bakışları arasında direkten döndü.
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