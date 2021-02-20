20 Şubat 2021, Cumartesi
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TFF VAR sisteminden ise izleme önerisi gelmedi. Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Alanyaspor maçında Galatasaray'dan penaltı tepkisi!
Son dakika spor haberleri: Alanyaspor-Galatasaray maçının 23. dakikasında sarı-kırmızılılar Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o pozisyon... (GS spor haberleri)
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.
TFF VAR sisteminden ise izleme önerisi gelmedi. Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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