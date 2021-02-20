20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Alanyaspor maçında Galatasaray'dan penaltı tepkisi!

Alanyaspor maçında G.Saray'dan penaltı tepkisi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: - maçının 23. dakikasında sarı-kırmızılılar 'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o pozisyon... (GS spor haberleri)

'in 26. haftasında deplasmanına konuk olan , bir pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında , girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem devam kararı verdi.

TFF VAR sisteminden ise izleme önerisi gelmedi. Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

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