Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, karşılaşmanın 33. dakikasında Khouma Babacar'ın Christian Luyindama'ya yaptığı faul sonrası Galatasaraylı futbolcular kırmızı kart bekledi.

Babacar hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kartla cezalandırılırken, kafasında açılma olan Luyindama'nın tedavisi gerçekleştirildikten sonra oyun devam etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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