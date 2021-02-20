20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Alanyaspor maçında kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon

G.Saraylı futbolculardan kırmızı kart itirazı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında 'a konuk olan , Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi. İşte o pozisyon...

'in 26. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, karşılaşmanın 33. dakikasında Khouma Babacar'ın Christian Luyindama'ya yaptığı faul sonrası Galatasaraylı futbolcular kırmızı kart bekledi.

Babacar hakem tarafından sarı kartla cezalandırılırken, kafasında açılma olan Luyindama'nın tedavisi gerçekleştirildikten sonra oyun devam etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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