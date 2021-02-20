Fatih Terim Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Tuzağı bertaraf ettik"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı "Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim. Gol yiyebilirdik. Çok pozisyona girip kaybettiğimiz puanların dengelendiğini düşünüyorum bazen böyle olduğunda. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İLK YARI NE DÜŞÜNDÜYSEK TUTTU"

"İlk yarı ne düşündüysek tuttu, kalemizde de fazla pozisyon vermedik. 1-2 tehlike buldu ama 2. yarı daha çok bıraktık onlara. İstem dışı oldu, çok tutamadık topu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü. Hem golü, hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu."

"KENDİ KARAKTERİMİZİN DIŞINDA BİR OYUN OYNAMAK İSTEDİK"

"Kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. 2. yarıda da bazı şeylere mecbur kaldık ama ilk yarıda ikinci bölgeyi daraltıp, orada açık vermek istemedik. Kendimize göre bir stratejimiz vardı."

"BİR TUZAĞI DAHA BERTARAF ETMENİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM"

"Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim. Gol yiyebilirdik. Çok pozisyona girip kaybettiğimiz puanların dengelendiğini düşünüyorum bazen böyle olduğunda. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık. 3 puan aldığımız için mutluyum. Oyunu daha çok oynadılar, biz az oynadık, o pozisyon oldu, bu pozisyon oldu... Mutlak baş rollerde olanlar belli."

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