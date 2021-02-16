Galatasaray'da Mbaye Diagne bayramı! Henry Onyekuru...

Tecrübeli forvetin Manchester United ağlarını havalandırıp etkileyici performans ortaya koyması heyecan yaşattı. Yönetimin hayali Diagne’yi en az 6 milyon Euro bedelle satıp hemen 4.3 milyon Euro’ya Onyekuru’yu alabilmek.

13 milyon Euro'luk maliyetinin aksine takıma katkısı bir türlü istenen seviyeye çıkmayan Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'da Premier Lig performansıyla sarı-kırmızılı yönetimin umudu oldu. Bu sezon İngiltere'de 4 maçta forma bulan Senegalli oyuncu, Manchester United ağlarına gönderdiği golle de adından bir hayli söz ettirdi. 83. saniyedeki golü sonrasında çok sayıda fırsata da giren oyuncunun etkili performansını teknik direktör Sam Allardyce, "Diagne gerçek bir golcü. Kişisel olarak Diagne adına üzgünüm. Bugün 3 gol atabilirdi. Harika bir gol attı ama daha basit golleri kaçırdı" sözleriyle yorumladı.

1.4 MİLYON EURO'YA KİRALANDI

Diagne, bu performansı ile G.Saray yönetiminde sevinç yaşattı. UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sezon sonunda Diagne'yi satıp Onyekuru için 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis boşluğu oluşturmak isteyen yönetim, ellerini ovuşturmaya başladı. Geçen sezon Club Brugge'e kiralanan Senegalli, bu sezon ise devre arasında 1.4 milyon Euro'ya İngiltere'ye gitti.

'TAKIMIN EN İYİSİYDİ'

EVENING EXPRESS: Mbaye Diagne, Manchester United'ın şampiyonluk umutlarını attığı kafa golüyle soldurdu.

DAILY MAIL: Diagne yeni takımında mükemmel bir başlangıç yaptı. Attığı nefis golüyle takımının en önemli gücü oldu.

BIRMINGHAM MAIL: Diagne takımı adına en iyilerdendi.

DAILY TELEGRAPH: Diagne, Victor Lindelof'u geride bıraktı ve West Bromwich'e daha 83. saniyede bir gol kazandırarak M. United'ı şok etti. Sam Allardyce'ın iddia ettiği gibi hat-trick yapabilseydi, heyecan verici bir zafer olabilirdi."

(Sabah)

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