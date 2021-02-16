16 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray şampiyonluğa kilitlendi! İşte geri dönüş hikayesi...

Cimbom şampiyonluğa kilitlendi! Muhteşem geri dönüş
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yükselen , şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sarı kırmızılılar, engelini de geçerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın peşinde.

, 'de üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. engelini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligde en son 'a yenilen ve 4. sıraya gerileyen , sonrasında çıktığı , , , , ve Kasımpaşa maçlarını kazanmasını bildi. Bu maçlarda rakip ağları 15 kez sarsan sarıkırmızılılar, 3 maçta kalesini gole kapatırken ağlarında sadece 3 gol gördü.

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RÖVANŞ ALINACAK

Sarı kırmızılılar, gelecek haftalarda da galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından oyuncularını tek tek tebrik ederken, takımı iki günlük izinle ödüllendirdi. Cimbom'da yeni hedef ise ... Cumartesi günü oynanacak maçta kendilerini 'dan eleyen Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek hem rövanşı ligde almak hem de güçlükle elde ettikleri liderliği sezon sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyor. (Fotomaç/)

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