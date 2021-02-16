Galatasaray şampiyonluğa kilitlendi! İşte geri dönüş hikayesi...

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yükselen Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor engelini de geçerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın peşinde.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçen sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligde en son Beşiktaş'a yenilen ve 4. sıraya gerileyen Aslan, sonrasında çıktığı Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını kazanmasını bildi. Bu maçlarda rakip ağları 15 kez sarsan sarıkırmızılılar, 3 maçta kalesini gole kapatırken ağlarında sadece 3 gol gördü.

RÖVANŞ ALINACAK

Sarı kırmızılılar, gelecek haftalarda da galibiyet serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından oyuncularını tek tek tebrik ederken, takımı iki günlük izinle ödüllendirdi. Cimbom'da yeni hedef ise Alanyaspor... Cumartesi günü oynanacak maçta kendilerini Ziraat Türkiye Kupası'dan eleyen Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek hem rövanşı ligde almak hem de güçlükle elde ettikleri liderliği sezon sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyor. (Fotomaç/Savaş Çorlu)

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