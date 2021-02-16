16 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Belhanda'nın yerine yeni 10 numarasını arıyor! İşte adaylar...

Terim yeni 10 numarasını arıyor! İşte adaylar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'ın kurtuluşunun genç oyuncularla olacağını dile getiren , sezon sonunda 'nın yerine yeni 10 numarasını arıyor. İşte sarı kırmızılıların yeni 10 numarası için adaylar...

ve 'i örnek göstererek, "Bu gençlerin sayısını artırırsak, 'ın kurtuluşu demektir" diyen , sözleşmesinin sonuna gelen 'nın yerine 10 numara arayışlarına da başladı. Adaylardan birisi takımlarından 'da oynayan . Diğeri ise takımının oyun kurucusu ... Terim'in listesinde adları öne çıkan iki isim özellikle genç, potansiyelli ve gelecekte yüksek rakamlara satılabilecek oyuncular oldukları için tercih edildi.

(Fotomaç)

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