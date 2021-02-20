Son dakika: Alanyaspor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 20 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mostafa
10. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 23 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.
İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Alanyaspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 2-1 yenerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.
LİGDE 6 MAÇTIR KAZANIYOR
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelenin hepsinden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, 20 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Aslan ligde dış sahada son oynadığı 3 maçta (Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe) rakiplerini mağlup etti.
MOSTAFA MOHAMED'DEN 4'TE 4
Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mohamed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de fileleri 1 kez havalandırdı. Mustafa Muhammed son olarak Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında penaltıdan gol attı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 11 maçta da kalesini gole kapadı.
Galatasaray ayrıca attığı 49 golle, 53 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.
BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA
Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
EKSİKLER
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ile korona virüs karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi. 3 maçlık ceza alan Oğulcan Çağlayan da mücadelede yer alamayacak. Antalya kampı kadrosunda yer almasına rağmen henüz takımla çalışmalara başlamayan Sofiane Feghouli'nin ise oynaması beklenmiyor.
ARDA TURAN'IN CEZASI BİTTİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kaptan Arda Turan'a 2 maçlık men cezası vermişti. Turan, kupadaki Alanyaspor ve ligdeki Kasımpaşa karşılaşmalarıyla cezasını tamamladı. Deneyimli futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Alanya karşısında oynayabilecek.
ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Adana Bölgesi hakemi olan Zorbay Küçük, Süper Lig'de 25 maç yönetti. Bu maçların 14'ünü ev sahibi, 4'ünü ise deplasman takımları kazandı. 7 maç ise berabere sona erdi.
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