10 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan'a kötü haber! Suçlu bulunursa...

Arda Turan'a kötü haber! Suçlu bulunursa...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

derbisindeki ‘hakareti’ sebebiyle PFDK’ya sevk edilen , suçlu bulunması halinde 2-5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

TFF Hukuk Kurulu, 'ın kaptanı derbisinde soyunma odasındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Takvim'in haberine göre; 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa 'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak. PFDK öte yandan Fenerbahçe'yi derbide 'saha olayları', 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle disipline sevk etti. Fenerbahçe İdari Görevlisi de 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilen diğer bir isim oldu.

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