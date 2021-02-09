09 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti mi? Mustafa Cengiz açıkladı

G.Saray F.Bahçe'yi UEFA'ya şikayet edecek mi?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Sarı kırmızılı camiada, başkan önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz 'yi yaptığı transferler nedeniyle 'ya şikayet edip etmediğini açıkladı. İşte o sözler...

Yeni transferlerine imza töreni düzenleyen 'da Başkan tören sonrası açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde 'ın yaptığı "Tüm kulüplerin limitlere uyduğuna inanmak istiyoruz" ifadelerine katıldığını söylemişti.

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Galatasaray'ın birçok transfer yapan 'yi 'ya şikayet edip etmeyeceği de merak ediliyordu. Cengiz bu konuya da açıklık getirdi.

Cengiz "Harcama limitlerini açıklayın dedim. mahremiyet nedeniyle açıklayamayız dedi. Döndüm kulüplere izin verin dedim kimseden ses çıkmadı. Ben çıktım açıkladım. Siz de açıklayın. 'a da açıklama yapmıyorsunuz zaten. Oraya yapılan açıklamalara da ben inanmıyorum. Beşiktaş'ın açıklamasını görüyorum ve arttırıyorum. Bütün bir sezon açıklansın bakalım, görelim. Öyle yok mangalda kül bırakmak."

"Ben UEFA'ya gitmem! Biz, bir kulübünü dahi UEFA'ya şikayet etmedik, etmeyiz. Aksine hiçbir Türk kulübüne ceza verilmemesi gerektiğini savunduk. Bizim hakkımızda iki çuval şikayet gitti UEFA'ya. Kim? taraftarları" ifadelerini kullandı.

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