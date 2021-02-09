Galatasaray Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti mi? Mustafa Cengiz açıkladı
Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Sarı kırmızılı camiada, başkan Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz Fenerbahçe'yi yaptığı transferler nedeniyle UEFA'ya şikayet edip etmediğini açıkladı. İşte o sözler...
Yeni transferlerine imza töreni düzenleyen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz tören sonrası açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın yaptığı "Tüm kulüplerin limitlere uyduğuna inanmak istiyoruz" ifadelerine katıldığını söylemişti.
Galatasaray'ın birçok transfer yapan Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet edip etmeyeceği de merak ediliyordu. Cengiz bu konuya da açıklık getirdi.
Cengiz "Harcama limitlerini açıklayın dedim. TFF mahremiyet nedeniyle açıklayamayız dedi. Döndüm kulüplere izin verin dedim kimseden ses çıkmadı. Ben çıktım açıkladım. Siz de açıklayın. KAP'a da açıklama yapmıyorsunuz zaten. Oraya yapılan açıklamalara da ben inanmıyorum. Beşiktaş'ın açıklamasını görüyorum ve arttırıyorum. Bütün bir sezon açıklansın bakalım, görelim. Öyle yok mangalda kül bırakmak."
"Ben UEFA'ya gitmem! Biz, bir Türk kulübünü dahi UEFA'ya şikayet etmedik, etmeyiz. Aksine hiçbir Türk kulübüne ceza verilmemesi gerektiğini savunduk. Bizim hakkımızda iki çuval şikayet gitti UEFA'ya. Kim? Rakip takım taraftarları" ifadelerini kullandı.
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