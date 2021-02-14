14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Kasımpaşa maçında tartışılan penaltı pozisyonu!

G.Saray-Kasımpaşa maçında tartışılan penaltı pozisyonu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Konuk ekipte ceza sahasında yerde kalıp penaltı bekledi.

'in 25. haftasında ile kozlarını paylaştı. Konuk ekip Kasımpaşa, 54. dakikada 'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi devam kararı verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmeyince oyun devam etti..

İşte o pozisyon:




Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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