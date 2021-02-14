Galatasaray Kasımpaşa maçına Ertuğrul Taşkıran damgası! İşte o istatistik...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısına Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran damga vurdu. 31 yaşındaki kaleci ilk devrede yaptığı kurtarışlarla, sarı kırmızılıların farkı açmasını engelledi. İşte dikkat çeken o istatistik... | Gs Kasımpaşa

Süper Lig'in 25. haftasında, kritik mücadelede Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırladı. Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Ertuğrul Taşkıran, yaptığı inanılmaz kurtarışlarla maça damga vurdu. Opta'nın verilerine göre 31 yaşındaki kaleci, müsabakanın ilk 30 dakikasında toplam 8 kurtarış yaptı. Aynı zamanda bu rakam, 2014/15 senesinden bu yana Süper Lig'de yaptığı en yüksek kurtarış sayısı oldu.

DİĞER

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ