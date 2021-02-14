14 Şubat 2021, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Galatasaray Kasımpaşa maçına Ertuğrul Taşkıran damgası! İşte o istatistik...

Maça Ertuğrul damgası! 2014'ten bu yana...
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında , sahasında 'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısına Kasımpaşa'nın kalecisi damga vurdu. 31 yaşındaki kaleci ilk devrede yaptığı kurtarışlarla, sarı kırmızılıların farkı açmasını engelledi. İşte dikkat çeken o istatistik... | Gs Kasımpaşa

'in 25. haftasında, kritik mücadelede 'yı ağırladı. Kasımpaşa'nın kalesini koruyan , yaptığı inanılmaz kurtarışlarla maça damga vurdu. Opta'nın verilerine göre 31 yaşındaki kaleci, müsabakanın ilk 30 dakikasında toplam 8 kurtarış yaptı. Aynı zamanda bu rakam, /15 senesinden bu yana Süper Lig'de yaptığı en yüksek kurtarış sayısı oldu.

Galatasaray-Kasımpaşa | CANLI

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