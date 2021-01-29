DeAndre Yedlin Galatasaray'da! İşte geliş tarihi
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız sağ bek cumartesi günü İstanbul'da olacak.
Omar Elabdellaoui'nin yerine sağ bek arayan Galatasaray, Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardı.
Ara transfer döneminde Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed'i renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, Newcastle'ın 27 yaşındaki ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin için oyuncunun kulübü Newcastle'ın kararını bekliyordu, pürüzler giderildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Bu sezon Newcastle formasını 10 kez terleten DeAndre Yedlin'in cumartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor. 2016'de Tottenham'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Yedlin, Newcastle United'da 125 maça çıkarken 3 gol 11 asistle oynadı.
YEDLIN KİMDİR?
9 Temmuz 1993'de ABD'nin Washington şehrinde dünyaya gelen Yedlin, 1.73 boyunda ve sağ bek mevkinde forma giymektedir. Şu anda güncel transfer piyasası 5 milyon euro civarında bulunuyor. Kariyerinde Tottenhem, Sunderland ve Newcastle gibi takımların formalarını giyen YeDlin, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.
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