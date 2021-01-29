Omar Elabdellaoui'nin yerine sağ bek arayan Galatasaray, Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed'i renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, Newcastle'ın 27 yaşındaki ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin için oyuncunun kulübü Newcastle'ın kararını bekliyordu, pürüzler giderildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Bu sezon Newcastle formasını 10 kez terleten DeAndre Yedlin'in cumartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor. 2016'de Tottenham'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Yedlin, Newcastle United'da 125 maça çıkarken 3 gol 11 asistle oynadı.

YEDLIN KİMDİR?

9 Temmuz 1993'de ABD'nin Washington şehrinde dünyaya gelen Yedlin, 1.73 boyunda ve sağ bek mevkinde forma giymektedir. Şu anda güncel transfer piyasası 5 milyon euro civarında bulunuyor. Kariyerinde Tottenhem, Sunderland ve Newcastle gibi takımların formalarını giyen YeDlin, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ