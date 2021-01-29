29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

DeAndre Yedlin Galatasaray'da! İşte geliş tarihi

Aslan transferi bitirdi! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

, ekibi forması giyen transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız sağ bek cumartesi günü 'da olacak.

'nin yerine sağ bek arayan , ile sözleşmesi sezon sonu bitecek ile anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde , , 'i renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, 'ın 27 yaşındaki 'li oyuncusu DeAndre Yedlin için oyuncunun kulübü Newcastle'ın kararını bekliyordu, pürüzler giderildi.

İSTANBUL'A GELİYOR
Bu sezon Newcastle formasını 10 kez terleten DeAndre Yedlin'in cumartesi günü 'da olması bekleniyor. 2016'de 'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Yedlin, Newcastle United'da 125 maça çıkarken 3 gol 11 asistle oynadı.

YEDLIN KİMDİR?
9 Temmuz 1993'de ABD'nin şehrinde dünyaya gelen Yedlin, 1.73 boyunda ve sağ bek mevkinde forma giymektedir. Şu anda güncel transfer piyasası 5 milyon euro civarında bulunuyor. Kariyerinde , ve Newcastle gibi takımların formalarını giyen YeDlin, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.

DeAndre Yedlin Galatasaray'da

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