Galatasaray'dan Eyüpspor'a giden Erencan Yardımcı'dan ilk açıklama!
Devre arası transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4.2 milyon TL bonservis bedeliyle transfer olan Erencan Yardımcı, sessizliğini bozdu. İşte genç oyuncunun ilk açıklamaları...
Eyüpspor'un 4.2 milyon TL ödeyerek 2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan trasfer ettiği Erencan Yardımcı Ajansspor'a konuştu. Erencan Yardımcı, "Sosyal medya tepkileri hakkına ne düşünüyor?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar
4.2 MİLYON LİRAYA TRANSFER OLMUŞTU
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala 4,2 milyon lira karşılığında Galatasaray'dan Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı'yı transfer etti.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ BİR YER BULDU
Eyüpspor Onursal Başkanı Murat Özkaya'nın Galatasaray'ın göğüs sponsoru Central Rent a Car'ın yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle 1.88'lik genç forvetin transferi sosyal medyada geniş bir yer buldu.
Gelen tepkiler üzerine Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı, Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcuyu 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor'umuza transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu transferin maliyetinin %85'lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır" açıklamasını yaptı.
ERENCAN YARDIMCI'DAN İLK AÇIKLAMA
2. Ligin en pahalı transferi olan Erencan Yardımcı, sessizliğini Ajansspor'a bozdu. Eyüpspor-Sakaryaspor maçını tribünden takip eden genç santrafor, Yardımcı, "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum" dedi.
"HEDEFİM BİR GÜN AVRUPA'DA FORMA GİYMEK"
İdolüm ve örnek aldığı futbolcunun Arsenal'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang olduğunu söyleyen Erencan Yardımcı şunları söyledi: "Hedefim bir gün Avrupa'da forma giymek ve A Milli Takım'a uzun yıllar hizmet etmek." (Ajansspor)
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