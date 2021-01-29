Galatasaray Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Mbaye Diagne'nin kiralık olarak transferi için bir süredir West Bromwich Albion ile görüşen Galatasaray, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün West Bromwich'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. Diagne'nin kısa süre içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sezonun geri kalanını Premier Lig'de geçirecek olan Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 11 gol attı.
"DIAGNE BİZE GÜÇ VERECEK"
West Bromwich Albion Teknik Direktörü Sam Allardyce, Diagne'nin transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Allardyce, "Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek." ifadelerini kullandı.
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