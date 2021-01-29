29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi

Diagne'nin transferi TFF'ye bildirildi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

, 'nin 'a transfer olduğunu 'na (TFF) bildirdi.

'nin kiralık olarak transferi için bir süredir ile görüşen , İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün West Bromwich'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. Diagne'nin kısa süre içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sezonun geri kalanını 'de geçirecek olan Mbaye Diagne, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 11 gol attı.

"DIAGNE BİZE GÜÇ VERECEK"

West Bromwich Albion Teknik Direktörü Sam Allardyce, Diagne'nin transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Allardyce, "Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek." ifadelerini kullandı.

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