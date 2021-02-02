Galatasaray-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Zirve yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı takım, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Başakşehir ise çıkış yakalama peşinde... Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda, Etebo, Onyekuru, Emre Kılınç, Babel.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.

SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar ardı ardına son 3 müsabakayı ise kazandı. Galatasaray bu süreçte Beşiktaş'a mağlup olurken, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'a karşı 3 puan aldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son 2 içi saha mücadelesinde de rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 1 gol gördü.

BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı 2 Şubat Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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