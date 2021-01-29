İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transfer döneminin en gözde ismi olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için kıyasıya bir rekabete girdiği İrfan Can Kahveci, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yıldız futbolcu, transferiyle ilgili kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi) | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 15:12 ABONE OL