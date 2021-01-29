29 Ocak 2021, Cuma

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İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ara transfer döneminin en gözde ismi olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için kıyasıya bir rekabete girdiği İrfan Can Kahveci, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yıldız futbolcu, transferiyle ilgili kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi) | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 15:12
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İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Devre arası transfer döneminin bitmesine kısa süre kala ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasında İrfan Can Kahveci yarışı yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İrfan Can ile ilgili transfer süreci devam ederken milli yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor.

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İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Nişanlısı Gözde Doyran ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan İrfan Can Kahveci, transfer durumu hakkında konuştu.

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İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir önceki gün gerçekleşen Süper Kupa final maçı sonrası izin gününü sevgilisi ile birlikte alışveriş yaparak değerlendiren Kahveci, alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülendi.

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İrfan Can Kahveci'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fotoğraflarının çekilmesi sonrası muhabirlerin sorularını da yanıtlayan genç futbolcu, transfer durumu hakkındaki sorulara şöyle konuştu:

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