Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması! "Sözleşmesi..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Futbolcu satışında beceriksiz oldukları iddialarına Cengiz, paylaştığı tabloyla, "Beceriksiz ve vasat halimiz transferde 18 milyon artıdayız. Becerikli olsak nasıl olacak acaba?" ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile gerçekleştirdikleri toplantıda da görüşülenleri açıkladı. İşte detaylar...

Türk Telekom Stadyumu'nda Fatih Terim ile Mustafa Cengiz bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında Fatih Terim stattan ayrıldı.

Başkan Mustafa Cengiz görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.

İşte Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

"Sosyal medyada şahsıma yöneltilen asılsız iddialar var. Çok üzülüyorum."

"Birkaç gündür büyük bir kaos yaratıldı. Yanlış hedefler, yönlendirmeler. Bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez."

"Transfer yasağı vardı. 25'inde devir teslim aldık, 3 iş günü içerisinde 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Bunları şükürler olsun hallettik."

"UEFA'yı hafife alıyorlar, başımızda duran ciddi kurumlar var."

"Disiplin Komitesi, 'Size 4 ay müsaade' dedi. 4 ay sonra gittik, sunumumuzu yaptık. Biz bunlara anlattık ve tarihlerinde ilk defa bir kulübe 2. defa uzlaşma anlaşması yaptılar."

"UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez Finansal Fair Play anlaşması yaptı. UEFA'da yer yerinden oynadı, Milan bizi takip etti."

"Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar."

"Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı, bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler, emiyorlar."

"Hastalıklara direndiğim gibi bunlara da direniyorum. Hiç kimse bana acımasın, ben yapayalnızım. Bundan da şikayet etmiyorum, tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim."

"Beşiktaş derbisine kazanmak için çıkıyoruz. Değerli bir rakibimiz. Futbolcularımız ölümüne oynayacak. Son maçlarda haksız puanlar da kaybettik."

"Bu maça gerek teknik direktörümüz, gerek futbolcularımız, ölümüne oynayacak."

"Özellikle gençlerin verdiği mücadele bizi mutlu ediyor. Sağ olsun hocamız onları monte etmeye başladı zamanı geldikçe. 'Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi hocamız bana az önce. Ben de 'Keşke ben kaçırsaydım' dedim."

"Özellikle gençlerin verdiği mücadele bizi mutlu ediyor. Sağ olsun hocamız onları monte etmeye başladı zamanı geldikçe. 'Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi hocamız bana az önce. Ben de 'Keşke ben kaçırsaydım' dedim."

"Taraftar olarak bakarsam, beceriksiz bir yönetimiz. Vasatız."

Futbolcu satışında beceriksiz oldukları iddialarına Cengiz, paylaştığı tabloyla, "Beceriksiz ve vasat halimiz transferde 18 milyon artıdayız. Becerikli olsak nasıl olacak acaba?" açıklamasında bulundu.

"Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın aday değilim."

"Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Hiç kimse bana 'Niye genel kurul yapmadın?' demedi. Ben yaptım, euro'yu TL'ye çevirdim. Güzel kardeşim ben senin için yapıyorum. Ben buraya kazık mı çaktım? Bugün varım, yarın yokum."

"Ya transfer ya istifa' diye hashtag açıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya?"

"Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Hiç kimse bana 'Niye genel kurul yapmadın?' demedi. Ben yaptım, euro'yu TL'ye çevirdim. Güzel kardeşim ben senin için yapıyorum. Ben buraya kazık mı çaktım? Bugün varım, yarın yokum."

"UltrAslan'ı ben yönlendiriyormuşum diyorlar, hocayı ortaya atıyormuşum. Onlarla ilgili şu programda konuştuğumuz %1'ini konuşmamışımdır. Ya transfer ya istifa diyorlar bana, bana diyorlar bana."

"Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi."

"400-500 milyon TL limitin var, harcasana diyorlar. O bizim toplam limitimiz. Bunun içine futbolcu giderleri, bonservisler, maaşlar vs. koyduğunuzda 9.8 milyon TL limitim var şu anda. 'Bunu artırın' dedim TFF'ye, çünkü kur yenilemesi yaptılar."

"Ben yazarım çekleri. İrfan Can Kahveci'yi de alırım, Visca'yı da alırım. Mayıs'tan sonra da çeker giderim. Buna engel olabilecek bir güç var mı? Ama ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam."

"Göksel Başkan benden İrfan için 13 milyon Euro istedi ama bana sorarsanız İrfan daha değerli. 1 milyon Euro kaynak oluşturmamız lazım. Taraftarımız beklesin biraz."

"Hiç transfer yapamayabiliriz. Hiç transfer yapamayınca istifa en kolay yolu. Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey olmaz ama aradan bir müddet geçtiğinden sonra buraya kayyum atanırsa buna ben dayanamam."

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