14 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! İşte yeni antrenör...

Galatasaray resmen açıkladı! Yuvana hoş geldin
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

'nda başantrenörlük görevine getirildi. İşte detaylar...

resmi sitesinden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine 'un getirildiğini duyurdu. İşte yapılan o açıklama;

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Sayın Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

16 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya gelen Ekrem Memnun, antrenörlük kariyerine 1988 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Kadın takımı yardımcı antrenörlüğü ve alt yapı sorumluluğu görevini yürüttükten sonra 1992'de 'un başına geçen Memnun, burada üç yıl görevde kaldı.

1995'te 'na yardımcı antrenör olarak yeniden dönüp, 1996-2002 yılları arasında kadın basketbol takımımızın baş antrenörü oldu ve 1998-1999 sezonunda takımıyla birlikte ülke tarihinin kadın basketbolundaki o tarihe dek en büyük başarılarından biri olan üçüncülüğünü elde etti. Bu süre zarfında üç (1996-1997, 1997-1998, 1999-2000) üç (1996, 1997, 1998) ve iki de (1997, 1998) kazanan takımın başındaydı.

2002'de yönetimindeki Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışmayı sürdüren Memnun, 2003 yılında Kosova takımı 'nın baş antrenörü olup, iki sezon burada normal sezon liderliği, bir Kosova Kupası, bir ve bir de Kosova Süper Kupa başarıları gördü.

2005'te yeniden Türkiye'ye dönen Ekrem Memnun, yönetimindeki 'in yardımcı antrenörlüğüne getirilirken, bu görevinde üç sezon boyunca devam etti. 2008'de 'in baş antrenörlüğüne geçip burada iki sezon görevde kaldı.

13 Haziran 2012 tarihinde Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştırmaya başlayan Ekrem Memnun, ligde 'yi 3-2 yenerek 14 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. 13 Nisan 2014'te ise Euroleague Women finalinde ezeli rakip Fenerbahçe'yi devirerek şampiyonluğa ulaştı ve kulüpler bazında kadınlar basketbol tarihinin en büyük başarısına imza attı. Galatasaray Odebank'ı lig ve Avrupa'da zirveye taşıyan Memnun, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da kazanılmasıyla 2013-14 sezonunu 3 kupayla tamamladı.

10 Şubat 2015 tarihinde Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştırmaya başlayan deneyimli antrenör, milli takımda geçirdiği ayrı ayrı iki dönemin ardından 10 Aralık 2018'de ay-yıldızlı takımdaki görevinden ayrıldı.

Tarihi başarılara imza attığı Galatasaray'a geri dönen Ekrem Memnun'a tekrar kulübümüze hoş geldin diyor ve kendisine başarılar diliyoruz

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mustafa Cengiz'den flaş Falcao sözleri! Mustafa Cengiz'den flaş Falcao sözleri!
Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması! Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!
Mustafa Cengiz açıkladı! İrfan Can ve Visca... Mustafa Cengiz açıkladı! "İrfan Can ve Visca..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör