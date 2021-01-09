Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben ne zaman Galatasaray’a gelsem, bir rahatlık olmadı zaten" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

"Cezamız anca bitti. Genelde böyle ceza veriyorlar, biliyorsunuz. Herhalde diyorlar ki, Fatih Terim'e de az ceza vermeyelim. Vermişken 3'ler 4'ler 5'ler, 9'lar 7'ler. Genel olarak böyle. Çoğu da hak ettiğim cezanın üstünde bence. Yapacak bir şey yok.

Sahada olmadığım zaman, mutlu değilim. Futbolun tadı kalmadı. Seyircisiz hiç keyfi yok. İmkan yok ama beklenti çok. Ben ne zaman Galatasaray'a gelsem, bir rahatlık olmadı zaten.

Bize olağanüstü işler yapmak düşüyor. Aynı 11'le iki maça çıkamadık. O zaman da şapkadan tavşan çıkarmak düşüyor. Bugün de olağanüstü şeylerden birini inşallah yapacağız."

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ