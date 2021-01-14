Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması! "İrfan Can ve Visca..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen Cengiz, İrfan Can Kahveci ve Visca transferlerindeki son durumu açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Cengiz, gündemde adı sıkça geçen İrfan Can Kahveci ve Edin Visca transferlerine dair konuştu.
İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:
400-500 milyon TL limitin var, harcasana diyorlar. O bizim toplam limitimiz. Bunun içine futbolcu giderleri, bonservisler, maaşlar vs. koyduğunuzda 9.8 milyon TL limitim var şu anda. 'Bunu artırın' dedim TFF'ye, çünkü kur yenilemesi yaptılar.
Hashtag açacaksanız, TT yapacaksanız lütfen şöyle öncülük edin: Günlük kuru şimdinin kurundan değil, önceki kurdan yapın.
İRFAN'I DA VISCA'YI DA ALIRIM
Ben yazarım çekleri. İrfan Can Kahveci'yi de alırım, Visca'yı da alırım. Mayıs'tan sonra da çeker giderim. Buna engel olabilecek bir güç var mı? Ama ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam.
Hocamla biz 1 haftadır buluşamıyoruz, yoğun maç trafiği var. Biz devamlı bir araya geliyoruz hocamla klasik olarak. 'Hocam niye yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, burama geldim, ben de bu hale geldim' dedi.
GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR
Fatih Hocamızın istediği tüm transferler için görüşmelerimiz ve çabamız sürüyor.
Taraftar beklesin biraz, nakit kaynak yaratmadan uzun vadeli borçlanmayız. Bunu benden istemesinler.
TARAFTARIMIZ BEKLESİN BİRAZ
Göksel Başkan benden İrfan için 13 milyon Euro istedi ama bana sorarsanız İrfan daha değerli. 1 milyon Euro kaynak oluşturmamız lazım. Taraftarımız beklesin biraz.
İSTİFA EN KOLAY YOLU
Hiç transfer yapamayabiliriz. Hiç transfer yapamayınca istifa en kolay yolu. Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey olmaz ama aradan bir müddet geçtiğinden sonra buraya kayyum atanırsa buna ben dayanamam.
Değerli Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Destek olacaklarını söylediler. Ondan sonra limitimiz artacaktır. Bakacağız..
Limiti iki defa aşanlar oldu, ne oldu? Olmadı herhalde, biz yalan gördük. TFF'ye sürekli soruyorum. Limiti aşanlar yanımda. Ses yok.
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