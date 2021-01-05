05 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla birlikte, Galatasaray'da gidecek ve transfer edilecek oyuncular belirlendi. Listede sezon başında transfer edilen ancak bir türlü forma şansı bulamayan o isme Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'de ikinci yarıda hedefini gerçekleştirmek için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan , transferde rotasını yeniden 'a çevirdi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...

'ın haberine göre; Hücum hattında ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göz-Göz, bugün resmen başlayacak olan ara transfer döneminde 'ın Nijeryalı golcüsü 'yı gündemine aldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...

Sezon başında da gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek olan Göz-Göz yönetimi, bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...

'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcu için Galatasaray da, takımda yer bulamaması nedeniyle tecrübe kazanması için bir kulüpte kiralık olarak oynamasına sıcak bakıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...

Forvet hattının yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen futbolcu için teknik direktör 'un da onay verdiği gelen haberler arasında.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...

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'nın 'nin teklifine vereceği yanıt transferde etkin rol oynayacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...

Sarı-kırmızılı takım, ayrıca sağ kanat pozisyonu için temsilcisi 'da forma giyen 24 yaşındaki 'ı da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibi devrede...

ekibi 'ta yetişen , kariyerine Eskişehir'de başladı ve burada 1.5 yıl oynadıktan sonra geçen sezon devre arasında G.Saray'a transfer oldu.

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