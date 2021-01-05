05 Ocak 2021, Salı

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Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 17. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray kritik viraja tam 7 eksik ile giriyor. Geçtiğimiz hafta karşısında forma giyemeyen Antalyalı formasına yeniden kavuşacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 5 Ocak Salı günü saat 19:00'da 'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets

Galatasaray: Okan, , Luyindama, , Saracchi, , , , , Emre, Diagne

TAKIMDA 7 EKSİK

Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, ve ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen , maçın kadrosunda bulunamayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası sona erecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

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