27 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Türkiye'nin lokomotifi Galatasaray!

Türkiye'nin lokomotifi Galatasaray!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda en çok puan toplayan 30 takımın listesini yayınladı. Listedeki tek Türk takımı 24. sırada yer aldı.

, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda en çok puan toplayan 30 takımın listesini yayınladı. Listede yer alan tek Türk takımı oldu. 1955-2020 yılları arasında sarı- kırmızılılar, 24. sırada kendisine yer buldu. İki turnuvaya 26 kez katılan Cimbom, 175 maçta 57 galibiyet, 43 beraberlik ve 75 yenilgiyle 157 puan topladı. 1 kez yarı final 3 kez de çeyrek finale kaldı.

3 ÇEYREK 1 YARI FİNAL

Aslan, döneminde 'Avrupa Fatihi' lakabını almıştı. 1962-1963'te Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final yapan Galatasaray, 1988-1989'da yarı final gördü. 2000- 2001'de Lucescu'yla ve 2012-13'te 'in önderliğinde son 8'e adını yazdırmıştı.

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