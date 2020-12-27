Türkiye'nin lokomotifi Galatasaray!
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda en çok puan toplayan 30 takımın listesini yayınladı. Listedeki tek Türk takımı Galatasaray 24. sırada yer aldı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nda en çok puan toplayan 30 takımın listesini yayınladı. Listede yer alan tek Türk takımı Galatasaray oldu. 1955-2020 yılları arasında sarı- kırmızılılar, 24. sırada kendisine yer buldu. İki turnuvaya 26 kez katılan Cimbom, 175 maçta 57 galibiyet, 43 beraberlik ve 75 yenilgiyle 157 puan topladı. 1 kez yarı final 3 kez de çeyrek finale kaldı.
3 ÇEYREK 1 YARI FİNAL
Aslan, Mustafa Denizli döneminde 'Avrupa Fatihi' lakabını almıştı. 1962-1963'te Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final yapan Galatasaray, 1988-1989'da yarı final gördü. 2000- 2001'de Lucescu'yla ve 2012-13'te Fatih Terim'in önderliğinde son 8'e adını yazdırmıştı.
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