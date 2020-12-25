25 Aralık 2020, Cuma

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu açıkladı! İşte temsilcilerimizin son durumları

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu yayınladı. Zirveyi İspanyol temsilcisi Real Madrid bırakmazken, temsilcilerimizin son sıralamalarını da yayınladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Bursaspor'un puanları ve son durumları...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 22:00
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu açıkladı! İşte temsilcilerimizin son durumları

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu yayınladı, 65 yıllık performans değerlendirmesiyle oluşturulan listeye göre Türkiye'deki takımların sıralaması da belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu açıkladı! İşte temsilcilerimizin son durumları

REAL MADRID BİRİNCİ SIRADA

Avrupa'nın bir numaralı kupasında Şampiyonlar Ligi şeklinde gerçekleştirilen isim değişikliğinin öncesini de kapsayan ve 1955-2020 yılları arası dönemi bütünüyle değerlendirmeye alan puan tablosunda Real Madrid birinci oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu açıkladı! İşte temsilcilerimizin son durumları

13 ŞAMPİYONLUK

Real Madrid 51 kez katıldığı kıtanın bir numaralı turnuvasında 13 şampiyonluk elde etti. 445 maça çıkan İspanyol ekibi bunların 265'inden galibiyetle ayrıldı, 103 karşılaşmada yenildi, 984 gol attı, toplamda 607 puana ulaştı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu açıkladı! İşte temsilcilerimizin son durumları

SON ŞAMPİYON İKİNCİ SIRADA

Alman devi Bayern Münih'in 495 puanla ikincilikte yer aldığı sıralamada, Barcelona üçüncü (459), Manchester United dördüncü (380) ve Juventus beşinci (361) oldular.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu açıkladı! İşte temsilcilerimizin son durumları

İŞTE SIRALAMA:

1- Real Madrid - 607 puan

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