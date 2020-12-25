UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu açıkladı! İşte temsilcilerimizin son durumları

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu yayınladı. Zirveyi İspanyol temsilcisi Real Madrid bırakmazken, temsilcilerimizin son sıralamalarını da yayınladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Bursaspor'un puanları ve son durumları...

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 22:00 ABONE OL