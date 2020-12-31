31 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı!

Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

2020 yılını 29 puanla lider bitiren 'da başkan , kulübün internet sitesinden yeni yıl sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Cengiz, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Sevgili Galatasaraylılar, değerli camiamız ve 'nin değerli tüm insanları. 2020 yılında bu zorlukları geride bırakacağımıza ve bıraktığımıza yürekten inanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her ev, her aile, her insan, bütün kulüpler ve çok zor sınavlardan geçti, geçmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Cengiz, şu görüşlerini paylaştı:

"Biz, genç nüfusumuzla bunu da aşacağız. Nice badireler atlatan, nice Kurtuluş Savaşları veren milletimiz, bunu da atlatacak. Nice zorluklar içinde, annesinin ak sütü gibi helal şampiyonluklar yaşayan camiamız, yine önümüzdeki yıllarda nice şampiyonluklar yaşayacak. Bütün temennim, niyazım ve yönetim kurulu olarak çalışmalarımız bu doğrultuda. Gece gündüz, yıl ve yıl, sonuna kadar yaşasın Galatasaray. İyi ki varsınız. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız. Hepinize iyi yıllar diliyorum."

Fatih Terim'den yeni yıl mesajı! haberin devamı

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