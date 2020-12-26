Galatasaray'da Radamel Falcao Trabzonspor maçıyla sahalara döndü

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sakatlığını atlatmasının ardından 63 gün sonra Trabzonspor maçıyla sahalara döndü.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmana Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray'da Kolombiyalı golcü futbolcusu Radamel Falcao, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Kırmızı kart cezası ve sakatlıklarından dolayı uzun bir süredir sahalardan uzak olan Falcao, son olarak 24 Ekim'de ligin 6. haftasında deplasmandaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giymişti.

34 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer karşısında 85. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna girdi ve 63 gün sonra formasına kavuştu.

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