26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao Trabzonspor maçıyla sahalara döndü

Falcao 63 gün sonra sahada
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

'ın Kolombiyalı yıldızı , sakatlığını atlatmasının ardından 63 gün sonra maçıyla sahalara döndü.

'in 15. haftasında deplasmana ile mücadele eden 'da Kolombiyalı golcü futbolcusu , uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Kırmızı kart cezası ve sakatlıklarından dolayı uzun bir süredir sahalardan uzak olan Falcao, son olarak 24 Ekim'de ligin 6. haftasında deplasmandaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giymişti.

34 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer karşısında 85. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna girdi ve 63 gün sonra formasına kavuştu.

Önce ofsayt sonra gol! VAR sonrası karar değişti haberin devamı

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