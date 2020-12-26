Levent Şahin Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Beklediğimizden kolay geçti"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti." dedi.
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"BEKLEDİĞİMİZDEN KOLAY GEÇTİ"
"Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey."
"OYUNU DOMİNE ETTİK"
Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettiğimizi düşünüyorum.
"FEGHOULI'NIN DURUMU YARIN BELLİ OLUR"
Feghouli zorlanma hissettiğini belirtip o yüzden risk alınmaması adına kenara alındı, yarın durumu belli olur. Galibiyeti Fatih Terim ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları