26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Levent Şahin Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Beklediğimizden kolay geçti"

Şahin maç sonu konuştu! Beklediğimizden kolay geçti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

Yardımcı Antrenörü , galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti." dedi.

'in 15. haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup eden 'da yardımcı antrenör , yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BEKLEDİĞİMİZDEN KOLAY GEÇTİ"

"Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey."

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettiğimizi düşünüyorum.

"FEGHOULI'NIN DURUMU YARIN BELLİ OLUR"

Feghouli zorlanma hissettiğini belirtip o yüzden risk alınmaması adına kenara alındı, yarın durumu belli olur. Galibiyeti ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz.

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