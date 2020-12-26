26 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı: Trabzonspor asla kabul etmez

Avcı'dan derbi yorumu! Trabzonspor asla kabul etmez
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'a karşı 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bu tarz yenilgileri bordo-mavili camianın kabul etmeyeceğini ifade ederek, Trabzonspor asla kabul etmez" dedi.

'in 15. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Deplasman ekibi, Arda ve Oğulcan'ın golleriyle mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

ekibinin deneyimli teknik adamı zorlu derbiyi değerlendirirken, "Trabzonspor asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk. Adım adım ilk yarı sonuna kadar oyuna daha fazla hakim olduk.

Galatasaray topa sahip olunca ikinci, üçüncüyü çevirince bir daha hamle yapamayacak görüntüsü vardı. Stoperden merkezin çıkması ve orta sahanın çıkmasıyla devreye yenik girdik. İkinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. O bizi tekrar oyuna sokardı. "

Öte yandan Avcı, bu tarz yenilgileri bordo-mavili camianın kabul etmeyeceğini ifade ederek, "Trabzonspor asla kabul etmez" şeklinde konuştu.

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