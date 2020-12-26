26 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası Abdurrahim Albayrak: Maçta yüzde 100 penaltımız vardı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. "Maçta yüzde 100 penaltımız vardı" diyen Albayrak, "Liderlik camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
26.12.2020
ABONE OL

DİĞER
Abdurrahim Albayrak: Maçta yüzde 100 penaltımız vardı Abdurrahim Albayrak: Maçta yüzde 100 penaltımız vardı 26.12.2020
Derbi öncesi Galatasaray'da son gelişmeler neler? Derbi öncesi Galatasaray'da son gelişmeler neler? 26.12.2020
G.Saray'dan derbi paylaşımı G.Saray'dan derbi paylaşımı 26.12.2020
Canlı yayında duyurdu! Terim'in cezası 3 maça inecek Canlı yayında duyurdu! "Terim'in cezası 3 maça inecek" 25.12.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray kafilesi Trabzon'a ulaştı Galatasaray kafilesi Trabzon'a ulaştı 25.12.2020
Diagne'nin yokluğunda forvette kim oynayacak? Canlı yayında açıkladı Diagne'nin yokluğunda forvette kim oynayacak? Canlı yayında açıkladı 25.12.2020
Türkiye'ye Falcao'dan çok yatan oyuncu gelmedi "Türkiye'ye Falcao'dan çok yatan oyuncu gelmedi" 25.12.2020
PFDK'nın yerinde olsam Fatih Terim'e ceza vermezdim "PFDK'nın yerinde olsam Fatih Terim'e ceza vermezdim" 25.12.2020
Fatih Terim'e en az 8-9 maç ceza verilmeliydi "Fatih Terim'e en az 8-9 maç ceza verilmeliydi" 24.12.2020
Tüzemen'den Terim sözleri! Bu cezanın en büyük faturasını... Tüzemen'den Terim sözleri! "Bu cezanın en büyük faturasını..." 24.12.2020
Terim'e 10 maçtan az olarak verilecek her ceza ayıptır "Terim'e 10 maçtan az olarak verilecek her ceza ayıptır" 24.12.2020
Fatih Terim’e 7 maç ceza çok ağır olur "Fatih Terim’e 7 maç ceza çok ağır olur" 23.12.2020
Falcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Cengiz'den açıklama geldi Falcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Cengiz'den açıklama geldi 23.12.2020
Dikkat çeken G.Saray sözleri! İlk 20 dakika ile son 20 dakika... Dikkat çeken G.Saray sözleri! "İlk 20 dakika ile son 20 dakika..." 23.12.2020
Flaş Galatasaray sözleri! Bu dörtlüyle sıkıntı yaşar Flaş Galatasaray sözleri! "Bu dörtlüyle sıkıntı yaşar" 23.12.2020
Fatih Terim'in olmayışı her zaman büyük bir eksikliktir "Fatih Terim'in olmayışı her zaman büyük bir eksikliktir" 22.12.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (15. hafta)
Efes maçı sırasında Fenerbahçe takım otobüsüne haciz işlemi!
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar
Belhanda'dan büyük fedakarlık! İşte kabul ettiği yeni sözleşme
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...
Pes dedirtti! Galatasaray tedbir amaçlı götürmemişti Diagne...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör