Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası Abdurrahim Albayrak: Maçta yüzde 100 penaltımız vardı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. "Maçta yüzde 100 penaltımız vardı" diyen Albayrak, "Liderlik camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

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