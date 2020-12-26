26 Aralık 2020, Cumartesi
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Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası Abdurrahim Albayrak: Maçta yüzde 100 penaltımız vardı
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. "Maçta yüzde 100 penaltımız vardı" diyen Albayrak, "Liderlik camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
26.12.2020
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