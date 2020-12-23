Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz'den açıklama geldi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili "Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür"

"FALCAO GİDECEK Mİ KALACAK MI BİLMİYORUM"

"Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum"

"FATİH TERİM TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR"

"Hocamız Fatih Terim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör! Kimse alınmasın. Hocamızın Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce ve değerlendirince çok masum"

"FLORYA İLE YÖNETİM ARASINDA SORUN VAR" GİBİ GÖSTERİLİYOR

"Florya ile yönetim arasında sorun var" gibi gösteriliyor. Bunları görüyoruz, okuyoruz. Bunları ciddi ciddi spor yorumcuları da yapıyor, bunu yapmayın! Medyumluk yapmayın"

"HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ"

"Biz hocamızın arkasındayız, yanındayız, bizim için bir değerdir. Biz bunu neden sürekli tekrar edelim! Asıl sürekli tekrar edersek o zaman sorun var. Fatih hocayla da her hafta konuşuyoruz"

"KALIRSAK KEMERBURGAZ'I VE GALATASARAY ADASI'NI HALLEDECEĞİZ"

"Kulübün borcu çok, gelirlerimizde 500 milyon TL azalma var! Çok ciddi zarar çıkacak ki en iyi durumda olan da Galatasaray. Bunlar benim değil bankaların söyledikleri. Riva'yı Florya'yı kurtardık, yeniden sözleşme yaptık. Devletimize, Emlak Konut'a teşekkür ediyorum... Üstüne şimdi Kemerburgaz'ı Galatasaray Adası'nı mutlaka halledeceğiz mutlaka Tabii kalırsak..."

"UEFA İLE ÇOK KRİTİK NOKTADAYIZ"

"Biz şu anda UEFA ile çok kritik bir noktayız, Futbolcu satmadan ya da futbolcularımızın maliyetini düşürmeden bizim transfer yapma şansımız yok. Çok iyi bir komitemiz var, hocamız da karışmayacağım dedi ama karışacaksınız dedim, hocamız da şu an katkı sağlıyor."

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