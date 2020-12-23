23 Aralık 2020, Çarşamba
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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz'den açıklama geldi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili "Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum" dedi.
23.12.2020
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