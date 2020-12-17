Arda Turan yeni sözleşmenin uzağında kaldı!
Covid 19'u atlatan ve Karagümrük maçıyla yeniden sahalara dönen Arda Turan'ın hedefi en az 2 sezon daha futbol oynamak… 12 maçın 5’in de ilk 11’de başlayabilen Arda’nın yeni sözleşme için formunu artırması gerekiyor.
30 Ocak'ta 34 yaşına basacak olan Arda'nın Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşması bulunuyor. Ancak opsiyon maddesinin işlerlik kazanması için tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı maçların toplamının yarısını geçmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 12 maça çıktı ve Arda bu maçların sadece 5'inde ilk 11'de forma giyebildi, sözleşmenin uzağında kaldı.
Bu sezon için 4 milyon TL alan Arda, eğer kotayı geçer yeni sözleşmeye hak kazanırsa 1 milyon TL de zam alacak. Karagümrük karşısında beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, 67. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
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