Galatasaray öz kaynaklarına yöneldi! İşte Fatih Terim'in okulundan mezun olanlar

Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde öz kaynaklarına yöneldi. Deneyimli teknik adam, Darıca karşısında altyapıdan Emin Bayram ve Ali Yavuz’a 11’de şans verdi. 17 yaşındaki Bartuğ ve kaleci Kerem de kulübede yer alırken Fatih Terim, “Galatasaraylılara böyle tatlı sürprizlerimiz olacak” dedi. İşte Terim okulundan mezun olanlar

Galatasaray büyük bir dönüşümün eşiğinde... Bu sezon Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan ile yaş ortalamasını aşağıya çeken teknik direktör Fatih Terim altyapıyı da devreye soktu. Darıca Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası maçında Ali Yavuz Kol (19) ve Emin Bayram (17) ilk 11'de şans bulan isimlerdi. Bartuğ Elmaz (17) ve kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ı (17) da yedek kulübesine dahil etti. Özellikle Ali Yavuz hırslı futboluyla dikkat çekerken tecrübeli çalıştırıcı, gençlik operasyonunun devam edeceğini açıkladı.

BARTUĞ'A BORÇLANDI

Terim, "Zaman zaman böyle bir tatlı sürprizlerimiz olacak Galatasaraylılara. Öz kaynaklarımızı harekete geçiyoruz" dedi. Bartuğ'un son dakikalarda kenara gelip oyuna giremeden maçın bitmesinin sorulması üzerine ise, "Bizim yeteneklerimizden bir tanesi. Yarın öbür gün inşallah o formayı alacak ve üzerinden hiç çıkarmayacak. Bartuğ'a borcumuz olsun" diye konuştu. Öte yandan başarılı çalıştırıcı, bu sezon alınan 21 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na da 3 maçta forma vererek kararlı olduğunu gösterdi.

Bu sezon ilk defa ilk 11'de şans bulan Ali Yavuz, Darıca Gençlerbirliği karşısında oldukça hırslı ve istekliydi. Bir şutu direğin üstüne çarparak dışarı çıkan oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HER SEZON EN AZ BİR YILDIZ KAZANDIRDI!

Gençlere her zaman ayrı bir önem veren Fatih Terim geçen sezon Ozan Kabak'ı dünya futboluna kazandırmıştı. Bu sezon da yeni isimler katmanın peşinde... U-19 takımından Işık Kaan ile Erencan'ı da yakından takip ediyor. Terim'in gençlik hamlesi büyük övgü alırken akıllara G.Saray teknik direktörlüğü yaptığı ilk günden bu yana Türk futboluna kazandırdığı yıldızlar geldi.

(Fotomaç)

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