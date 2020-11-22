İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray Diego Costa transferinde karşı karşıya
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Süper Lig'in iki devinin Atletico Madrid forması giyen yıldız futbolcu Diego Costa için devrede olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez yeşil sahaların dışında, transferde karşı karşıya geliyor... Gündemin bir numaralı ismi Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Diego Costa.
Todofichajes'te yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, 2021 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Diego Costa için Türk kulüpleri hayli yoğun bir mesai harcıyor. Ocak ayından itibaren resmi olarak istediği kulüple görüşebilme hakkına sahip Costa için İstanbul devlerinin devrede olduğu kaydedildi.
Öte yandan geçtiğimiz yaz MLS, Çin ve Suudi kulüplerinin oyuncuya teklif yaptığı, aynı kulüplerin yeniden Costa için devreye gireceği ifade edildi. Buna karşın Costa'nın aklında Türkiye olduğu ve en iyi teklifin Türkiye'den geleceği yazıldı.
MÜZAKERELER BAŞLIYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Costa'ya en ideal sözleşmeyi önereceği dile getirilirken, Beşiktaş'ın da transfer olasılığını düşündüğü ancak yaşanılan mali problemler nedeniyle siyah beyazlıların temkinli yaklaşacağı kaydedildi.
FALCAO'NUN YERİNİ ALABİLİR
Galatasaray'ın Costa transferinin, Falcao'nun ayrılığının ardından gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı ve Fenerbahçe'nin bu operasyonda en büyük rakibi olacağı, tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
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