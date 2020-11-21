22 Kasım 2020, Pazar
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Erman Toroğlu: Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru karar
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında Diego Perotti yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, müdahale için "net penaltı" dedi.
21.11.2020
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