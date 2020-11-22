22 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Fatih Terim hayran kaldı

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in izleyip hayran kaldığı Uruguaylı futbolcuyu takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 10:51
ABONE OL
  • 1
  • 19
Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Fatih Terim hayran kaldı

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketlilik bitmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Fatih Terim hayran kaldı

Sezona hızlı bir giriş yapan Cimbom, ligde üst üste puan kayıpları yaşamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne de play-off turunda veda etmişti.

  • 3
  • 19
Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Fatih Terim hayran kaldı

Alınan kötü sonuçların ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında kriz yaşanmış ve taraflar arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası barış sağlanmıştı.

  • 4
  • 19
Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Fatih Terim hayran kaldı

Yönetim ile Terim arasındaki gerginliğin çözüme kavuşmasının ardından ligde yakaladığı galibiyet serisiyle yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

  • 5
  • 19
Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Fatih Terim hayran kaldı

Yönetim kurulu, aralık ayında seçime gitme kararı almasına rağmen teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları transfer çalışmalarına ara vermedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör