Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Fatih Terim hayran kaldı

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in izleyip hayran kaldığı Uruguaylı futbolcuyu takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 10:51 ABONE OL