Galatasaray Kayserispor hazırlıklarını tamamladı! Radamel Falcao...
Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir takımla çalışırken, Radamel Falcao antrenmanda yer almadı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar maç hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Cimbom'da Etebo, Luyindama ve Emre Taşdemir takımla birlikte çalışırken, Radamel Falcao ise antrenmanda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama:
"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra pas oyunları oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı.
Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.
Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzun izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığımız, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları