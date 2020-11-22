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Galatasaray Kayserispor hazırlıklarını tamamladı! Radamel Falcao...

G.Saray'da Kayseri hazırlıkları tamam! Falcao...
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında Hes Kablo 'u ağırlayacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir takımla çalışırken, antrenmanda yer almadı. | Son dakika Galatasaray haberleri

, 'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar maç hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Cimbom'da Etebo, Luyindama ve Emre Taşdemir takımla birlikte çalışırken, ise antrenmanda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı.

Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzun izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığımız, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir."

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