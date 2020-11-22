Galatasaray'da Belhanda için karar verildi! Sözleşmesi...
Yaz transfer döneminde başka takıma gideceği iddia edilen Younes Belhanda, Galatasaray'da kalmıştı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Faslı yıldız, 10 maça çıkarken 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Cimbom'da yönetim, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve bunun için Belhanda'ya tek şart koştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Yaz transfer döneminde Younes Belhanda'yı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi, 10 numarasının yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti.
Talibi çıkmadığı için takımda kalan Belhanda, iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. Teknik heyetin performansından memnun olduğu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; G.Saray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.
G.Saray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu.
Yıldız oyuncu Sivas'ta galibiyeti getiren futbolunu devam ettirirse, sezon sonunda bitecek sözleşmesi devre arasında uzatılacak.
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