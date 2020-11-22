Galatasaray ile Kayserispor 49. kez karşılaşıyor
Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.
Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.
İstanbul'daki maçlar
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.
İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
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