22 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray ile Kayserispor 49. kez karşılaşıyor

Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında pazartesi günü Stadı'nda karşılaşacak ile , lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda 'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada 31, sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.

Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.

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İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.

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En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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