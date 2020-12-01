01 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yeniden Henry Onyekuru için devreye girdi. Nijeryalı futbolcu için yapılan teklifin detayları da ortaya çıktı. İşte tüm gelişmeler ve yapılan teklif...

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

'dan Monaco'ya sürpriz teklifi gitti. Bordeaux maçından sonra bırakılan Nijeryalı için Fransız ekibine haklarının yarısı için 3 milyon euro teklif edildi.

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif

Monaco daha önce 'yu bir daha kiralık göndermeyeceğini ifade etmişti.

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif

Bunun üzerine yeni bir öneri hazırlayan sarıkırmızılı kulüp, " bırakıp tamamen değer kaybetmesini beklemek yerine iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapalım" diye haber yolladı. Şimdi Fransa'dan gelecek yanıt bekleniyor.

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif

İşte G.Saray'ın sunduğu teklifin ayrıntıları:
'nun haklarının yüzde 50'si için 3 milyon euro verilecek.

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif

4.5 yıllık sözleşme sürecinde satılırsa bonservis bedelinin yüzde 50'si Monaco'ya...

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif

13.5 milyon euro üzerinde bir teklif gelirse, otomatikman satılması.

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif

12 aylık maaşının tamamının tarafından ödenmesi.

Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif

Monaco'nun 6 milyon euro ödeyerek istediği anda 'yu geri alma hakkı.

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