Galatasaray'da Onyekuru harekatı! İşte yapılan teklif
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yeniden Henry Onyekuru için devreye girdi. Nijeryalı futbolcu için yapılan teklifin detayları da ortaya çıktı. İşte tüm gelişmeler ve yapılan teklif...
Galatasaray'dan Monaco'ya sürpriz Onyekuru teklifi gitti. Bordeaux maçından sonra kadro dışı bırakılan Nijeryalı için Fransız ekibine haklarının yarısı için 3 milyon euro teklif edildi.
Monaco daha önce Onyekuru'yu bir daha kiralık göndermeyeceğini ifade etmişti.
Bunun üzerine yeni bir öneri hazırlayan sarıkırmızılı kulüp, "Kadro dışı bırakıp tamamen değer kaybetmesini beklemek yerine iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapalım" diye haber yolladı. Şimdi Fransa'dan gelecek yanıt bekleniyor.
İşte G.Saray'ın sunduğu teklifin ayrıntıları:
Onyekuru'nun haklarının yüzde 50'si için 3 milyon euro verilecek.
4.5 yıllık sözleşme sürecinde satılırsa bonservis bedelinin yüzde 50'si Monaco'ya...
13.5 milyon euro üzerinde bir teklif gelirse, otomatikman satılması.
12 aylık maaşının tamamının Galatasaray tarafından ödenmesi.
Monaco'nun 6 milyon euro ödeyerek istediği anda Onyekuru'yu geri alma hakkı.
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