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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Turhan, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Henry Onyekuru ile ilgili "Galatasaray'a gelecek gibi duruyor." dedi.
22.11.2020
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