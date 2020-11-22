Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Turhan, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Henry Onyekuru ile ilgili "Galatasaray'a gelecek gibi duruyor." dedi.

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