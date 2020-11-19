UEFA’dan Galatasaray'a müjde! 9 milyon TL...
UEFA ile 2018 yılında masaya oturan ve yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray, 6 milyon euro ceza ödeyecekti. Sarı-kırmızılılar, 4 milyon euro'sunu ödediği bu cezanın son taksidi olan 2 milyon euro'su bu yıl iletecekti. UEFA'dan Cimbom'a müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
UEFA ile 2018 yılında imzalanan yapılandırma anlaşması gereği Galatasaray'a 6 milyon euro ceza verilmiş, bu cezanın 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edileceği açıklanmıştı.
Önceki gün gündeme, "UEFA, COVID-19'u gerekçe göstererek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı" iddiası gündeme geldi. Aslında bu bir kesinti değildi. UEFA, Galatasaray'dan 3 yıla böldüğü cezanın son taksidini tahsil etti. 2 milyon euro alması gerekirken, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizi de göz önüne alarak sadece 1 milyon euro'sunu (yaklaşık 9.2 milyon TL) kesti.
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