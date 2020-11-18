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Galatasaray'dan transferde yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, buna rağmen istediği takviyeleri yapamamıştı. Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar liderin 1 puan gerisinde yer alıyor. Devre arasında gerekli transferleri yaparak sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Cimbom, bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. İşte deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon yürürlüğe girecek yabancı kuralını da dikkate alarak istediği o 3 yerli futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 18:53
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Galatasaray'dan transferde yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, çıktığı ilk 4 resmi maçını kazanmış ve taraftarını memnun etmişti.

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Galatasaray'dan transferde yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim

Sarı-kırmızılılarda her şey yolunda giderken, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Rangers yenilgisi ise adeta soğuk duş havası yaratmıştı.

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Galatasaray'dan transferde yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi oluşturan Cimbom'un, zirveyle arasında 1 puan fark bulunuyor.

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Galatasaray'dan transferde yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim

Milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkesinin takımlarına giden Omar ve Babel corona virüsüne yakalanmış, Luyindama ise tekrar sakatlanmıştı.

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Galatasaray'dan transferde yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim

Bu sırada Aslan'ın bir diğer yıldız ismi Arda Turan da, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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