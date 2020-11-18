Galatasaray'dan transferde yerli harekatı! İşte Fatih Terim'in istediği 3 isim

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, buna rağmen istediği takviyeleri yapamamıştı. Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar liderin 1 puan gerisinde yer alıyor. Devre arasında gerekli transferleri yaparak sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Cimbom, bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçti. İşte deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon yürürlüğe girecek yabancı kuralını da dikkate alarak istediği o 3 yerli futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 18:53 ABONE OL