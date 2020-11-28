28 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 maçlık galibiyet serisini geçtiğimiz hafta sonlandıran Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, Rizespor karşısında kazanarak yeniden seriye başlamak istiyor. İşte zorlu karşılaşmanın muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberi

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

, 'in 10. haftasında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Geçen haftaki beraberliği ile 3 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım yeni bir çıkış için mutlak 3 puan istiyor.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

POZİTİF 5 OYUNCUSU YOK

Cimbom'da Covid-19 testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, bugün takımdaki yerini alamayacak. İzolasyon süreçleri devam eden , , Omar, ve Okan Kocuk, Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, bu maç öncesi ceza sınırında bulunuyor. Taylan sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alamayacak

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

RİZE İLE 39. RANDEVU

ile Rizespor, ligde bugün 39. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

ASLAN DEPLASMANDA ÜSTÜN

ile Rizespor, ligde Rize'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç berabere bitti. Rize'de G.Saray'ın 39 golüne, Rizespor 24 golle karşılık verdi. Aslan ligde Rize ile deplasmanda yaptığı son 8 maçtan 2'sini kazanabildi, 3 kez yenilip, 3 beraberik aldı.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda 'da 5-0'lık sonuçla aldı. Rizespor ise G.Saray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. 2001-02 sezonunda Rize'deki maçı sarı-kırmızılılar 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Aslan, ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma hareketleri le başlandı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

DIAGNE GÖREVE

Falcao'nun yokluğunda takımın gol umudu bugün yine Diagne'de olacak. Geçen haftaki maçında bu sezonki gol siftahını yapan Senegalli forvet, bugün de atacağı gollerle hem Falcao'yu aratmamak hem de formunu yükseltmek amacında.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: GÖKHAN, MOROZIUK, DILVER, MERIAH, MELNJAK, ABDULLAH, DONSAH, BAIANO, BOLDRIN, ONUR, REMY

GALATASARAY: FATİH, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, FEGHOULI, EMRE AKBABA, ÖMER, EMRE KILINÇ, DIAGNE

(Fotomaç)

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