19 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Milli ara Galatasaray'a yaramadı! Fatih Terim çözüm arıyor

Milli ara Aslan'a yaramadı! Terim çözüm arıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

Milli arada Luyindama ve Etebo'yu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da; Arda Turan, Babel ve Omar da corona virüsüne yakalanmıştı. Sarı-kırmızılılarda Falcao ve Linnes ise hala iyileşebilmiş değil. Teknik direktör , eksikliklere çözüm arıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Milli ara Galatasaray'ın üzerine kabus gibi çöktü. Luyindama ve Etebo sakatlandı. Falcao ve Linnes hala iyileşemedi. Arda, Omar ve Babel'in corona virüsü testleri pozitif çıktı. İsmi açıklanmayan iki futbolcunun da Covid-19'a yakalandıkları ifade edildi.

Bunlar milli arada teknik direktör 'in canını oldukça sıktı. Başarılı çalıştırıcı, pazartesi günü oynanacak maçı için alternatif arayışlarına başlarken Fatih Öztürk'ü kalede, Şener'i sağ bekte, Donk'u stoperde, Oğulcan'ı da ileride denediği gelen bilgiler arasında...

TEK TESELLİ SARACCHI

Sol kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle Sivas deplasmanında forma giyemeyen Saracchi tamamen iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan Uruguaylı sol bek, Kayseri maçında ilk 11'e geri dönecek. Öte yandan dün yapılan açıklamada Luyindama ve Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

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