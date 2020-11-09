Galatasaray'da Belhanda sosyal medyayı salladı! "Ne senle ne de sensiz"

Sivasspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sosyal medyada da gündem oldu. 30 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 3. golünü atarken, bu 3 gol de dış sahada geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Younes Belhanda sosyal medyayı da salladı. Daha önce tepki alan yıldız bu kez övgüleri topladı. Faslı ismin 1 gol+1 asistlik performansı sonrası, "Ne senle ne de sensiz Belhanda", "Senin kıymetini bilmiyorlar", "Kaptan Belhanda bu çöplerin içinde adeta bir Zidane gibi" "Alayına karşı Belhanda" "10 numara Younes Belhanda" mesajları dikkat çekti.

"ASİSTİ GOLE TERCİH EDERİM"

Belhanda, "Son 3 maçı kazandık. Güven için çok önemli. İyi fırsatlar yakaladık ve golleri attık. Daha iyi oyun için çok çalışmalıyız. Benim tercihim golden ziyade kolektif bir gol çalışması olduğu için her zaman asist yapmak. Kaptanım da pasımı gole çevirdiği için ayrıca çok mutluyum" dedi.

DÖNDÜLER!

Belhanda'nın golünde asisti Sofiane Feghouli yaptı. İkilinin uzun süre sonra birlikte skor üretmesi 'Nihayet döndüler' yorumlarını beraberinde getirdi. Bu arada Feghouli, Süper Lig'de 2014-15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaraylı oyuncu oldu. (Diğeri Wesley Sneijder; 24 asist).

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